In Göppingen muss die Krettenhofstraße am Samstag, 14. Dezember, von 9 bis 12 Uhr komplett gesperrt werden. Betroffen ist die gesamte über 2 Kilometer lange Strecke zwischen der Abzweigung an der K 1407 (Bartenbach-Lerchenberg-Hohrein) und dem Ortsbeginn Krettenhof kurz vor der Einmündung in die B297.

Der beliebte Schleichweg am Wald entlang zur Bundesstraße steht am Samstagvormittag somit weder dem Durchgangsverkehr noch den Anwohnern zur Verfügung. Bei der Aktion geht es um eine Drückjagd zur Seuchenprävention der afrikanischen Schweinepest.

Umleitung im Wald bei Ebersbach

Sperrungen aus dem gleichen Grund gibt es nach Auskunft des Forstamts auch in einem anderen Bereich: Am Samstag, 14. Dezember, wird die K 1412 zwischen Schlichtener Kreuz und Krapfenreut von 8 bis 15 Uhr nicht befahrbar sein. Außerdem werden sowohl die K 1413 zwischen Büchenbronn und Königseiche als auch die Gemeindeverbindungsstraßen zwischen Königseiche und Baiereck sowie zwischen Ebersbach und Krapfenreut gesperrt bleiben, teilt das Forstamt mit. Eine Umleitung über die L 1152 (Baiereck, Nassach) wird ausgewiesen. Es handelt sich um eine gebietsübergreifende Jagd in den Landkreisen Esslingen und Göppingen. Beteiligt sind sowohl private Pächter als auch die staatliche Forstverwaltung.

Ausbreitung in Deutschland verhindern

Die für den Menschen ungefährliche Tierseuche ähnelt im Verlauf der klassischen Schweinepest und wurde vor einigen Jahren erstmals in der EU festgestellt. Eine Ausbreitung in Deutschland soll von vornherein verhindert werden.