Geislingen Gaststätten kontrolliert

Geislingen / rh

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Geislingen etliche Gaststätten und Bars kontrolliert.

In der Nacht auf Samstag hat die Polizei im Geislinger Stadtgebiet 15 Gaststätten und drei Shisha-Bars überprüft. Die Kontrollen begannen um 17.30 und endeten 21.45 Uhr. Positiv ist aus Sicht der Polizei anzumerken, dass keine Verstöße gegen den Jugendschutz festgestellt wurden. In drei Fällen gab es Verstöße gegen das Gaststättenrecht, außerdem stellten die Beamten einen Umweltverstoß fest. Bei den Kontrollen wurden auch 46 Geldspiel­automaten unter die Lupe genommen. In der Fußgängerzone wurden sechs Fahrzeugführer angetroffen und beanstandet.