Aufgrund von Kohlenmonoxid-Vergiftungen mussten am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr eine 50 Jahre alte Frau und ihre 15 Jahre alte Tochter ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide hatten sich in ihrer Wohnung in einem Zweifamilienhaus im Lorcher Fasanenweg aufgehalten, als sie aufgrund ihres Unwohlseins einen Notruf absetzten und um Hilfe baten.

Feuerwehr stellt giftiges Gas fest

Mitarbeiter des alarmierten Rettungsdienstes stellten mit ihren mitgeführten Kohlenmonoxid-Meldern einen erhöhten Wert dieses giftigen Gases fest. Die Messungen der alarmierten Feuerwehr bestätigten eine hohe Konzentration. Zur Ursachensuche wurde auch ein Schornsteinfeger hinzugezogen. Bislang ist bekannt, dass es sich um einen technischen Defekt handelt, die Ermittlungen dauern noch an. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz.