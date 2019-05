Um 17.20 Uhr war am Dienstag ein 85-Jähriger mit seinem Auto auf der Gammelshauser Straße in Richtung Gammelshausen unterwegs. Er bog nach rechts in die Raubeckstraße ab. Dort erkannte er die 65-jährige Fußgängerin zu spät, welche die Fahrbahn queren wollte. Auch mit einem Ausweichmanöver konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Pkw erfasste die Fußgängerin und schleuderte sie zu Boden. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Stützmauer. Die Frau erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 500 Euro geschätzt.