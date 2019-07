Bei einem Unfall ist ein junger Erwachsener am Freitagabend leicht verletzt worden.

Ein 18 Jahre alter Fußgänger ist am Freitag um 19.20 Uhr von einem Auto auf der Helfensteiner Straße angefahren worden. Laut Polizei wollte der 18-Jährige einen Fußgängerüberweg nutzen, als ein 59 Jahre alter Autofahrer von der Bahnhofstraße geradeaus in die Helfensteinerstraße fuhr. Er übersah aus Unachtsamkeit den Fußgänger, teilt die Polizei mit. Der Fußgänger wurde zu Boden gestoßen und verletzte sich nur leicht. Er wurde in eine Klinik gebracht.