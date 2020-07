Beim Zusammenstoß zweier Autos sind in Heiningen (Kreis Göppingen) fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein 58 Jahre alter Autofahrer war am Sonntagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte.

Der 68 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Autos wich demnach noch leicht aus, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Unfallverursacher, seine Beifahrerin sowie die Beifahrerin des 68-Jährigen erlitten schwere Verletzungen, der 68-Jährige und ein mitfahrender Junge wurden leicht verletzt. Alle kamen laut Polizei ins Krankenhaus.