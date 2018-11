Göppingen/Schlierbach Fünf Einbrüche in der Nacht auf Montag

Göppingen/Schlierbach / SWP

Die Polizei untersucht derzeit fünf Einbrüche, die sich in Göppingen und Schlierbach in der Nacht auf Montag zugetragen haben.

Einbrecher haben am Sonntag um kurz vor Mitternacht versucht, die Tür eines Geschäfts in der Göppinger Schützenstraße aufzuhebeln. Die Täter scheiterten, weil ein Regal hinter der Tür stand. Es hinderte sie daran, ins Gebäude zu gelangen.

In der „Lange Straße“ haben Unbekannte gegen Mitternacht die Tür eines Gebäudes beschädigt. Eine Zeugin bemerkte das, weswegen die Täter flüchteten.

Gegen 0.45 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Schlag in der Blumenstraße. Er sah an einem Geschäft eine eingeschlagene Scheibe und mehrere Personen, die wegrannten. Zuvor hatten sie offenbar Zigaretten erbeutet. Der Zeuge beschrieb der Polizei die Verdächtigen: Sie waren dunkel gekleidet und etwa 175 Zentimeter groß.

In der Lorcher Straße haben Einbrecher ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen, um so in ein Geschäft zu gelangen. Die Eigentümer prüfen derzeit noch, ob etwas gestohlen wurde.

Die Polizei berichtet noch von einem fünften Fall, dieses Mal in Schlierbach. Hier hebelten Unbekannte die Türen eines Geschäfts in der Göppinger Straße auf. Beute machten sie keine.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Göppingen zu wenden, ☎ (07161) 63 230, beziehungsweise an die Polizei in Uhingen, ☎ (07161) 93 810.