Kreis Göppingen Fünf Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Kreis Göppingen / SWP

Fünf Autofahrer mussten in der Nacht auf Freitag ihre Fahrzeuge stehen lassen, da sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Die Polizei hatte zwischen Mitternacht und 2.45 Uhr den Verkehr kontrolliert.

In Geislingen haben Polizisten in der Nacht auf Freitag zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Laut Pressebericht hatten eine 67-Jährige und ein 47-Jähriger zu viel Alkohol intus. Kurz vorher waren in Göppingen drei Autofahrer negativ aufgefallen. Ein Peugeot-Fahrer roch nach Alkohol, ein Test bestätigte den Eindruck. Zudem erwischte die Polizei einen 19-Jährigen und einen 24-Jährigen, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Für jeden der fünf war die Autofahrt damit beendet. Alle sehen Anzeigen entgegen.