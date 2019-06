Alkohol und Drogen am Steuer: Zwei Verkehrsteilnehmer wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag von der Polizei in Göppingen erwischt.

Alkohol und Drogen am Steuer: zwei Verkehrsteilnehmer wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag von der Polizei in Göppingen erwischt. Um 1.50 Uhr kam ein 39-Jähriger einer Polizeistreife auf der St. Gallener Straße entgegen. Er machte eine Vollbremsung, stieg aus und tanzte ausgelassen auf der Straße. Der Grund war schnell klar: Er hatte Cannabis konsumiert. Um 4 Uhr erwischte die Polizei einen betrunkenen 23-Jährigen auf der Ulmer Straße.