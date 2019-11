Für den Kreis Göppingen war von Sonntag auf Montag die erste richtige Frostnacht zu verzeichnen, in der auch in tiefen Lagen die Autoscheiben freigekratzt werden mussten. Etwa -1 Grad zeigte das Thermometer am Morgen.

Bodenfrost und bedeckte Bergspitzen

Geprägt ist das Klima in diesen Tagen auch von Nebelschwaden und Raureif, so etwa am Sonntag über dem Hohenstaufen. Dringt die Sonne nicht durch, gefriert es am Boden. Andererseits ist die Wetterlage recht stabil, und sobald sich der Nebel gelichtet hat, sind auch heitere bis wolkenlose Abschnitte möglich. Allerdings hält sich Richtung Alb an vielen Orten hartnäckig eine fast durchgehende Nebeldecke.

Die eher winterlichen Temperaturen pendeln im Kreis Göppingen nachts um den Gefrierpunkt und steigen tagsüber kaum über 6-8 Grad an. Am Freitag kommen außerdem Wolken und Niederschläge auf.