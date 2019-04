Am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr befuhr ein 77-Jährige mit seinem Mercedes in Hattenhofen in Richtung Zell u.A. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte er den Fiat einer 53-jährigen Zeitungsausstellerin, der an einer Bushaltestelle stand, zu spät. Es kam zum Zusammenstoß.

Zeitungsausstellerin wird verletzt

Dabei wurde die Fahrerin, die gerade Zeitungen in ihr Fahrzeug lud, verletzt. Wie schwer ihre Verletzungen ausfielen, ist derzeit noch unklar. Ebenfalls unklar ist, ob der 77-Jährige mutmaßliche Verursacher des Unfalls ebenfalls verletzt wurde. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug der 53-Jährigen und kam auf einer Steinmauer zum Stehen.

Da Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug liefen, musste die Feuerwehr anrücken. Die Zellerstrasse war für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

