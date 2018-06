Kirchheim/Teck Frau unters Kleid gegriffen

Kirchheim/Teck / SWP

In der Tiefgarage Am Krautmarkt kam es in Kirchheim am Mittwochabend gegen 20 Uhr zu einem sexuellen Übergriff auf eine 47-Jährige.Auf dem Weg zum Kassenautomaten griff ihr ein unbekannter Mann plötzlich von hinten unter das Kleid und betatschte sie. Das Opfer des Übergriffs drehte sich sofort um und schrie den Täter an, der sich danach in Richtung Ausgang entfernte. Der Unbekannte dürfte nach der Beschreibung der 47-Jährigen Anfang 30, zirka 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank bis schlaksig sein. Er ist sonnengebräunt, hat kinn- bis schulterlange Haare und machte einen ungepflegten Eindruck.

Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, beige-gelben Wildlederschuhe und einem grauen Kapuzenpullover, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg, zumal die Tat erst nach etwa einer Stunde angezeigt worden war. Die Polizei Kirchheim bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können und eine solche Person zur fraglichen Zeit im Bereich der Tiefgarage gesehen haben, sich unter Telefon (07021) 5010 zu melden.