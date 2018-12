Geislingen / SWP

Eine Skoda-Fahrerin ist am Montagabend einer 24-Jährigen in der Stuttgarter Straße über den Fuß gefahren. Wie die Polizei berichtet, bog die Autofahrerin gegen 17 Uhr mit ihrem Skoda von der Wilhelmsstraße nach rechts in die Stuttgarter Straße ab. Dort übersah die 53-Jährige die Fußgängerin, die dort unterwegs war, und fuhr ihr über den Fuß. Die 24-Jährige trug leichte Verletzungen davon.