Ein 17-jähriger Motorradfahrer zog sich am Dienstag bei einem Unfall leichte Verletzungen zu.

Wie die Polizei berichtet, war der junge Motorradfahrer gegen 22.45 Uhr von Schlierbach in Richtung Ebersbach gefahren. In Roßwälden wollte er nach links in die Dorfstraße abbiegen, was ein 18-jähriger Autofahrer hinter ihm allerdings zu spät erkannte. Der 18-Jährige fuhr mit seinem Ford gegen das Motorrad und brachte den 17-Jährigen so zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.