Reichenbach/Fils Fiat überschlägt sich auf B 10

Reichenbach/Fils / SWP

Am Samstagmorgen, kurz vor 9 Uhr, wurden die Rettungskräfte zu einem Unfall auf die B10 bei der Auffahrt Reichenbach/Fils gerufen, wie die Süddeutsche Mediengesellschaft berichtet. Dort war ein Fiat von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Die Feuerwehr Reichenbach/Fils musste den eingeklemmten Fahrer mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Währendder Bergungsarbeiten war die rechte Spur in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.