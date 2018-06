Wiesensteig / SWP

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen einen Fiat gestreift, der entlang der Hauptstraße abgestellt war. Der Unfall passierte laut Polizeibericht zwischen 8 und 10.30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen sollen sich an die Polizei in Geislingen wenden, Telefon (07331) 93 270.