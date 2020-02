Unwetter hinterlassen auch im Kreis Göppingen ihre Spur: Am Donnerstagabend war der Sturm in Hausen (Bad Überkingen) so stark, dass eine Tanne entwurzelt wurde und auf ein Wohnhaus in der Hauptstraße stürzte.

FFW nach Unwetter in Hausen: Baum kippt auf Wohnhaus

Augenzeugen schätzen die Höhe des Baumes auf 20 Meter. Die Feuerwehr rückte aus, die Einsatzkräfte zersägten den Baum.

Die Polizei konnte zu dem Vorfall keine Angaben machen, offenbar war nur die Feuerwehr im Einsatz. Daher sei davon auszugehen, dass keine Menschen verletzt wurden und ausschließlich ein Sachschaden entstand, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Feuerwehr-Einsatz auch zwischen Unterböhringen und Oberböhringen

Am Donnerstagabend war die FFW Bad Überkingen noch ein weiteres Mal mit einem umgestürzten Baum beschäftigt: Dieser lag nach Informationen der Feuerwehr auf der Verbindungsstraße zwischen Unterböhringen und Oberböhringen, ebenfalls Teilorte von Bad Überkingen.

Sturm und Schnee: Sperrung B466, Stau A8

Sturm „Bianca“ und das Winter-Wetter haben auch im Verkehr vielerorts Probleme verursacht. So war beispielsweise am Freitagmorgen die B466 bei Böhmenkirch für einige Zeit gesperrt. Auf der A8 gab es zwischen Gruibingen und Aichelberg einen Unfall und langen Stau.