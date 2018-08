Geislingen Feuerwehreinsatz: Fett gerät in Brand

Geislingen / Kathrin Bulling

In einer Wohnung in der Geislinger Hauptstraße hat sich am Donnerstag kurz nach 19 Uhr heißes Fett entzündet. Der Stadtlöschzug rückte aus.

Kurz nach 19 Uhr am Donnerstagabend setzte sich der Stadtlöschzug der Geislinger Feuerwehr in Bewegung: In der Hauptstraße stadtauswärts Richtung Amstetten war in einer Wohnung im dritten Stock heißes Fett in Brand geraten. Die Bewohner hätten noch versucht, die brennende Pfanne mit einer Decke zu löschen, doch das sei ihnen nicht mehr gelungen, erklärt Feuerwehrkommandant Jörg Wagner auf Nachfrage – die Flammen griffen bereits auf das Mobiliar der Küchenzeile über.

Der Stadtlöschzug mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten kam jedoch rechtzeitig an, um einen größeren Brand zu verhindern. Es sei schnell gelungen, mit einem Kleinlöschgerät die Flammen zu ersticken, erläutert Wagner weiter. Die beiden Bewohner, eine 42-Jährige und ein 33-Jähriger, mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr lüftete die Räume gut durch. Für den Einsatz mit der Drehleiter sperrte die Polizei die Straße kurzzeitig ab.

Sonst wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Den Schaden an der Küche schätzen die Beeamten auf 2000 Euro, das Gebäude wurde nicht beschädigt.