Weil ein Wohnungsbrand gemeldet wurde, rückte am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in Böhmenkirch die Feuerwehr zur Schillerstraße aus. Als sie am Brandort eintraf, stellte sich schnell heraus, dass die Sache nicht so dramatisch war: Eine Waschmaschine hatte auf Grund eines Defekts angefangen zu qualmen. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung gelüftet hatte, konnte die Bewohnerin wieder zurück. Ein nennenswerter Schaden entstand laut Polizei nicht.