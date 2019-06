Eine Thuja-Hecke ist am Donnerstag in Kuchen in Brand geraten, während ein 55-Jähriger mit einem Gasbrenner Unkraut vernichtete. Ein angrenzendes Haus wurde beschädigt.

Ein 55-Jähriger hat am Donnerstag in der Färberstraße mit einem Gasbrenner Unkraut vernichtet. Gegen 19 Uhr entzündete sich eine etwa zwei Meter hohe Thuja-Hecke. Wie die Polizei berichtet, brannte die Hecke auf einer Länge von rund zehn Metern ab. Unter der großen Hitzeeinwirkung wurde auch ein Fensterrahmen und mehrere Rollläden des angrenzenden Gebäudes beschädigt.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Update (14.48 Uhr): Die Freiwillige Feuerwehr Kuchen empfiehlt auf ihrer Facebook-Seite, solche Arbeiten nicht bei zu trockenen Witterungsverhältnissen durchzuführen, und wenn, dann nur mit bereitgestelltem Löschmittel. Auch Reisigfeuer seien aktuell nicht zu empfehlen und müssen immer vorher bei der Gemeinde und der Feuerwehrleitstelle angemeldet werden.