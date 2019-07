Eine 20-Jährige legte sich in Geislingen schlafen, während das Essen auf dem Herd stand.

Ein auf dem Herd vergessenes Essen hat am Samstag die Feuerwehr anrücken lassen. Eine 20-Jährige legte sich im Nebenraum schlafen, während das Essen köchelte. Das Essen vertrocknete und geriet in Brand. Die Frau erwachte durch den Geruch und löschte das Feuer, teilt die Polizei mit. Dabei erlitt sie selber eine leichte Brandwunde an der Hand. Die gegen 21.56 Uhr alarmierte Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 30 Mann an, musste aber nicht mehr eingreifen. Die Frau wurde in die Klinik gefahren. An der Wohnung entstand kein Gebäudeschaden.

