Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr brach in einem Metallbetrieb in Göppingen ein Brand aus. Das Gebäude musste evakuiert werden.

Am Mittwochmittag gegen 12.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Heubacherstraße in Göppingen gerufen. Bei einem metallverarbeitendem Betrieb war ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, war vermutlich Metallstaub bei Schleifarbeiten in Brand geraten. Man gehe von einer Selbstentzündung aus, so ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Gebäude musste aber evakuiert werden. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt, auch habe es keine Gebäudeschäden durch den Brand gegeben. Die Mitarbeiter der Firma wurden jedoch vom Rettungsdienst versorgt.

