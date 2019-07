Eine Gartenhütte in Reichenbach ist am Dienstag in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtet, rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr um kurz vor Mitternacht aus: Eine Gartenhütte in der Straße Erlenhof brannte. Die Hütte brannte vollständig aus. Grund dürfte ein technischer Defekt an einem Rasenmäher gewesen sein. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.