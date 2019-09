Die Geislinger Feuerwehr ist am Mittwochabend um 19.15 Uhr zu einem Einsatz ausgerückt. Gemeldet war ein Kellerbrand in der Längentalstraße. Dieser entpuppte sich aber als ein Haufen Unrat in einem Lichtschacht – vor allem Zigarettenkippen –, der zu glimmen und zu qualmen begonnen hatte. Der Rauch war durchs Fenster in den Keller gezogen. Die Feuerwehr löschte den glimmenden Haufen, gegen 20 Uhr war der Einsatz für die 22 Mann beendet.