Ein starkes Gewitter setzte am Samstag in Ebersbach einige Straßen und Keller unter Wasser.

An 23 Stellen war die Feuerwehr Ebersbach in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ebersbach, Diegelsberg und Schlierbach im Einsatz. Wie Kreisbrandmeister Michael Reick berichtete, mussten 40 Einsatzkräfte zwischen 21 Uhr und 1 Uhr zahlreiche Keller, Garagen sowie Wohnungen abpumpen und vom Wasserdruck angehobene Schachtdeckel wieder einsetzen. Auch ein Blitzschlag in der Hattenhofer Straße in Schlierbach war gemeldet worden. „Zum Glück war vor Ort kein Rauch und kein Feuer zu sehen“, so Reick. Nach einer Überprüfung durch einen Elektriker konnte Entwarnung gegeben werden.

Auch ein Pferdehof stand unter Wasser

Über mehrere Stunden hatte eine Gewitterzelle so viel Wasser über dem Filstal abgeregnet, dass in der Nacht zahlreiche Straßen, Keller und Garagen sowie ein Pferdehof unter Wasser standen.

Der Rest des Landkreises kam bei den zahlreichen Gewittern in der Region offenbar glimpflich davon. Michael Reick: „Wir hatten natürlich immer auch ein Auge auf unsere Jugendfeuerwehr.“ Derzeit befinden sich etwa 170 Jugendliche der Feuerwehr in einem Zeltlager auf der Kuchalb. Das Zelt ist offenbar vom Unwetter verschont worden.

