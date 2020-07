Am Montagabend gegen 21.30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle in Göppingen ein Heißluftballon in einer Oberleitung gemeldet. Die herbeigerufene Feuerwehr musste schnell feststellen, dass es sich um einen Heliumballon handelt, der sich in Zell unter Aichelberg in einer Oberleitung verheddert hatte.

Unbekannter Besitzer des Heißluftballons