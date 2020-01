Der Brand ist am Donnerstag gegen 10.45 Uhr bei einer Firma in der Fabrikstraße in Süßen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilt. Dabei handelt es sich um die Weberei Weidmann. Vom Gebäude stieg am Vormittag eine große Menge schwarzer Rauch auf.

Fitnessstudio Inshape in Süßen nicht betroffen

Im selben Gebäude in der Fabrikstraße 10 ist auch das Fitnessstudio Inshape untergebracht. Dort sei man jedoch nicht von dem Brand betroffen, wie die Verwaltung auf Nachfrage mitteilt. Der Betrieb laufe geregelt weiter.

Feuerwehr bei Brand in Süßen im Einsatz

Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften ausgerückt, um das Feuer zu löschen. Auch eine Drehleiter ist im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Verletzten: Die Personen in dem betroffenen Bereich wurden in Sicherheit gebracht.

Wir halten euch auf dem Laufenden!