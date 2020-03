Am Dienstagvormittag war die Feuerwehr in Reichenbach im Täle, Teilort von Deggingen, im Einsatz. In einer Schreinerei war ein Brand entstanden, offenbar im Kamin. Auch von Weitem war Rauch am Himmel zu sehen, wie Augenzeugen schildern.

Brand in Reichenbach: Feuerwehr Deggingen und Geislingen im Einsatz

Die Degginger Feuerwehr bekam Unterstützung der Feuerwehr Geislingen; außerdem war der Rettungsdienst vor Ort. Informationen von Seiten des Einsatzleiters folgen noch.