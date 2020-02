Am Dienstag kurz vor 21 Uhr ist es nördlich der Ulmer Straße im Gewann Lehren zwischen Plochingen und Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) zum Brand einer Gartenhütte gekommen. Ein 58-jähriger Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilt. Der Mann hat keinen Wohnsitz und übernachtete in der Hütte, was ihm der Besitzer erlaubt hatte.

Feuerwehr in Plochingen: Gartenhütte brennt ab

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Das Gartenhäuschen brannte vollständig ab. Die Ulmer Straße war zeitweise halbseitig gesperrt. Zur Ursache für den Brand und zur genauen Schadenshöhe kann die Polizei noch keine konkreten Angaben machen.