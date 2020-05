Bei einem Brand in Hattenhofen (Kreis Göppingen) ist am Donnerstagabend eine Frau verletzt worden. Das Feuer wurde in der Nacht zu Freitag durch ein Teelicht im Wohnzimmer entfacht worden, teilte die Polizei mit.

Brand in Hattenhofen: Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an, um das Feuer zu löschen.

Die 63 Jahre alte Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie Augenzeugen berichten, hatten Nachbarn die Frau aus der brennenden Wohnung gerettet. Dies hat die Polizei bislang allerdings noch nicht bestätigen.