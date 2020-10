Die Feuerwehr war am Montagvormittag in einem Wohngebiet in Geislingen im Einsatz: In einem Haus in der Marienstraße kam starker Rauch auf, wie die Polizei mitteilt.

Feuerwehr in Geislingen: Starker Rauch auch in Wohnung

Gegen 9.45 Uhr war ein Schornsteinfeger damit beschäftigt, einen Kamin auszubrennen, berichtet die Polizei später weiter. Da es auch in der Wohnung ungewöhnlich stark rauchte, rief der Kaminfeger vorsorglich die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte überwachten die Temperatur und überprüften den Vorgang. Gebrannt hatte außerhalb des Kamins laut Polizei offensichtlich nichts. Die Bewohner blieben unverletzt, ein Sachschaden entstand auch nicht.

Feuerwehr setzt Drehleiter ein

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus, auch eine Drehleiter wurde verwendet.