In einem Wohnhaus in der Thälmannstraße in Geislingen hat am Freitagmittag ein Wäschtrockner in einem Keller Feuer gefangen. Der Brand hat einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro verursacht, wie die Polizei mitteilt. Die drei Bewohner im Alter zwischen 37 und 61 Jahren gingen vorsorglich selbstständig zum Arzt. Außer der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienst vor Ort.

Brand in Geislingen: Feuerwehr mit 20 Kräften im Einsatz

Die Feuerwehr Geislingen wurde gegen 12.30 Uhr alarmiert und war etwa sechs Minuten später am Einsatzort, wie Kommandant Jörg Wagner gegenüber der GZ berichtet. Zuvor hatte der Hausbesitzer wohl noch versucht, den Brand selbst zu löschen. Fünf Fahrzeuge der Feuerwehr, davon drei Löschfahrzeuge, rückten aus – 20 Einsatzkräfte waren beteiligt. Diese teilten sich in zwei Atemschutz-Löschtrupps auf: Eine Mannschaft löschte den Brand im Keller, die andere baute den Trockner aus und brachte ihn ins Freie, schildert Wagner die Vorgehensweise.

Der recht hohe Sachschaden geht laut Wagner darauf zurück, dass sich der Rauch in der gesamten Doppelhaushälfte verteilte und dort Spuren hinterließ.

Ursache vermutlich technischer Defekt

Warum das Feuer an dem technischen Gerät ausbrach, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen des Polizeireviers Geislingen (07331/93270). Die Polizei geht von einem Defekt an dem Trockner aus.

Rettungs-Einsatz mit Hubschrauber beim TVA-Platz

Der Einsatz inklusive Aufräumarbeiten, die in Corona-Zeiten laut Wagner zusätzliche Maßnahmen erfordern, war gegen 14 Uhr abgeschlossen. Einige der Einsatzkräfte waren am Freitagnachmittag direkt zum TVA-Platz gefahren, berichtet der Kommandant weiter. Dort hatte ein Rettungs-Einsatz mit Hubschrauber Sichtschutz-Vorkehrungen nötig gemacht.

Löscharbeiten am Donnerstag bei Stötten

Die Feuerwehr Geislingen war weniger als 24 Stunden zuvor bereits für Löscharbeiten im Einsatz: Ein Mann hatte am Donnerstagabend nahe der Stöttener Steige am Wald gezündelt und ein Feuer entfacht.