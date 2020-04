Kinder haben am Sonntag in Eislingen ein altes Sofa in Brand gesetzt. Laut Polizei sahen Zeugen kurz nach 18.30 Uhr eine Rauchwolke nahe eines Radwegs bei der Staufeneckstraße. Sie entdeckten zwei Kinder, die ihnen gegenüber zugegeben haben sollen, das Sofa angezündet zu haben.

Kinder zündeln: Feuerwehr löscht Brand in Eislingen

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt nun, ob neben den beiden Elfjährigen noch ein Zehnjähriger beteiligt war. Durch das Feuer wurde das Sofa sowie umgrenzendes Gebüsch zerstört.