Der Einsatz der Feuerwehr in der Kolomanstraße in den Heidhöfen in Böhmenkirch, in der sich Werke der Firma Fysam Auto Decorative GmbH (ehemals SAM) befinden, begann am Montag kurz nach 13 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben mehrere Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilt. Demnach ist das Feuer entstanden, da eine Maschine in Brand geraten war. Die Ursache dafür ist noch nicht bekannt.

Polizei und Feuerwehr bei Brand in Böhmenkirch

Der Einsatz ist derzeit noch im Gange. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort.

Brand im Galvanikbereich bei SAM 2018

Im März 2018 hatte es bereits bei Fysam – damals noch SAM Automotive – gebrannt. Seinerzeit war ein Feuer im Galvanikbereich ausgebrochen und hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr erfordert.