Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Brand in der Lonetalstraße in Amstetten aus. Kurz vor 18 Uhr stand auf einem Parkplatz ein Auto in Flammen, wie die Polizei mitteilt. Die Feuerwehr löschte den brennenden Seat, der durch das Feuer größtenteils zerstört wurde.

Feuerwehr löscht Brand in Amstetten

Ein technischer Defekt dürfte laut Polizei die Ursache für den Brand gewesen sein. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.