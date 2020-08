Nach einem Brand am frühen Montagmorgen in Göppingen ist die Rauchwarnung für die Bevölkerung im Bereich des Industriegebiets Ost wieder aufgehoben worden. Nach Angaben der Feuerwehr sind die Flammen gelöscht, und es wurden keine Giftstoffe freigesetzt.

Die Warnung per Radio sei lediglich wegen der starken Rauchentwicklung erfolgt. Gegen 6.12 Uhr waren laut Feuerwehrim Außenbereich eines Industriebetriebs in Brand geraten. Am Gebäude entstand kein erkennbarer Sachschaden, und es wurde. Gegen 10 Uhr kam dann die Entwarnung.