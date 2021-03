Mehrere Feuerwehrfahrzeuge waren am Donnerstagnachmittag um kurz nach 16 Uhr in der Göppinger Zeppelinstraße im Einsatz: Nach ersten Erkenntnissen des zuständigen Polizeipräsidiums Ulm hatte ein Rauchmelder in einer Wohnung ausgelöst, außerdem sei Brandgeruch wahrgenommen worden. Dies stammte aber offensichtlich von einem angebrannten Essen, das auf dem Herd vergessen worden war. Ein Feuer konnten die Löschhelfer demnach nicht feststellen.