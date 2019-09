Einen gemütlichen Abend wollten zwei junge Männer, 19 und 17 Jahre alt, in einer Gartenhütte nahe Türkheim verbringen. Die frischen Nachttemperaturen veranlassten das Duo, den Holzofen in der Hütte anzuheizen. Was im weiteren Verlauf passierte, ist laut Polizei noch ungeklärt, jedoch geriet eine gedämmte Holzwand der Hütte in Brand. Was wiederum gegen 22.30 Uhr die Geislinger Feuerwehr auf den Plan rief. Die hatte Feuer schnell unter Kontrolle. Für die beiden Männer allerdings „war dies auch das jähe Ende des gemütlichen Abends“ vermerkt der Polizeibericht. Das Polizeirevier Geislingen hat zudem die Ermittlungen aufgenommen, wie der Brand entstanden ist. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.