Ein Betrunkener hat in der Nacht zum Samstag in einem älteren Löschfahrzeug der Eislinger Feuerwehr eine Spritztour unternommen. Wie der 21-Jährige in die Garage gelangte, gab der Polizei am Wochenende noch Rätsel auf, denn sie entdeckte keinerlei Einbruchsspuren an dem Gebäude der Feuerwehr.

Das ältere Löschfahrzeug war gegen 23.30 Uhr einem 39-jährigen Autofahrer aufgefallen, weil dessen Fahrer in Schlangenlinien auf der Stuttgarter Straße unterwegs war. Der 39-Jährige entschloss sich, das Feuerwehrauto anzuhalten: An dessen Lenkrad saß ein stark alkoholisierter 21-Jähriger.

Es stellte sich heraus, dass er das Löschfahrzeug aus einer Garage der Feuerwehr in Eislingen entwendet hatte. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen schweren Diebstahls, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Führerschein.