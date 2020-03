Die Feuerwehr musste am Samstag einen Schmierfilm von der Straße entfernen. Die Helfer rückten gegen 18.30 Uhr nach Börtlingen aus. Ein 31-jähriger Mann hatte an seinem Auto herumgebastelt und hierbei eine nicht unerhebliche Menge an Kühlflüssigkeit über die Fahrbahn verteilt.

Dadurch entstand ein gefährlicher Schmierfilm, der durch eine von der Feuerwehr hinzugerufene Fima beseitigt werden musste. Die entstandenen Kosten muss der Verursacher bezahlen.