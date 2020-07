Am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr wurde die Feuerwehr Weilheim auf die A8 bei Gruibingen gerufen. Beim Eintreffen stand ein VW im Vollbrand. Der Fahrer hatte in seinem Wagen eine Warnleuchte bemerkt und steuerte eine Behelfsausfahrt an.

wenige Minuten später brannte der PKW völlig aus. Der Schaden konnte von der Polizei zunächst nicht genau beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Erst am Mittwoch hatte beim Tunnel Gruibingen ein Lkw gebrannt und für kilometerlange Staus gesorgt.