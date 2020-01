Die Feuerwehr rückte am Montag gegen 19 Uhr in die Zeppelinstraße in Uhingen aus, weil es in einem Mehrfamilienhaus brannte. Starker Rauch war zu sehen, der aus dem Gebäude austrat. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hatte ein 39-jähriger Bewohner das Feuer bemerkt und wurde dadurch verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit laut Polizei noch unklar

200 000 Euro Sachschaden nach Feuer in Uhingen

Der Brand ist offenbar durch ein mobiles Heizgerät ausgelöst worden. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, wie der Polizeisprecher weiter berichtet. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 000 Euro.