In einem Haus in der Wangener Talstraße ist am Samstag gegen 12.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Der Brand entstand in einer Sauna im Keller, die als Abstellraum genutzt worden sei, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Wie genau das Feuer entstanden ist, war zunächst unklar.

Vier Personen kamen mit leichten Verletzungen durch eine Rauchgasvergiftung in die Klinik.