Göppingen/Bartenbach Feuer im Lokal „Küferstüble“ ausgebrochen

Göppingen/Bartenbach / swp

In einem Göppinger Lokal brach am Dienstagabend ein Brand aus. Ein Zeuge rief die Polizei und begann selbst zu löschen. Hoher Schaden entstand.

Ein Zeuge entdeckte am Dienstag gegen 20 Uhr einen Brand im Lokal „Küferstüble“ im Göppinger Stadtteil Bartenbach. Wie die Polizei mitteilt, rief der Zeuge sofort die Feuerwehr zu Hilfe und griff dann zum Feuerlöscher. Die gerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten anschließend die Flammen in dem Lokal in der Bärenstraße.

Die Küche ist nicht mehr nutzbar

Das „Küferstüble“ ist nun vorerst geschlossen. Die Küche sei „komplett hinüber. Alles ist verrußt. Da bröckelt sogar der Putz von der Decke“, berichtet der Betreiber des Lokals, Markus Fränkl. Die Lage sei jetzt natürlich schwierig. Wann das Lokal wieder öffnen kann, wisse er nicht. Auch Reinigungs- oder Aufräumarbeiten können vorerst nicht starten, weil zunächst Gutachter die Brandursache klären müssen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf fast 50.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen war der Brand in der Abzugshaube der Küche ausgebrochen. Die Polizei geht von einem Defekt als Ursache aus. Vermutet wird, dass ein Motor heiß gelaufen ist.

Veranstaltungen finden trotzdem statt

Bei Markus Fränkl klingelt am Mittwoch nach dem Brand häufig das Telefon. „Viele wollen auch wissen, ob unsere Veranstaltungen noch stattfinden“, berichtet Markus Fränkl. Am Samstag, 24. November, ist ein Konzert mit der AC/DC-Coverband „The Jack“ in der Festhalle in Bartenbach geplant. „Das findet auf alle Fälle statt“, so Fränkl. Man hoffe auf viele Besucher. „Den fehlenden Umsatz müssen wir jetzt ja irgendwie ausgleichen“, sagt der Gastronom. Auch das traditionelle Feuerwerk am 30.12 findet statt. „Die Planungen sind schon fast abgeschlossen“, informiert Fränkl.