Ein Zeuge meldete am Dienstag gegen 1.15 Uhr ein Feuer in Birenbach. Im Bereich der Lorcher Straße stand ein Holzstapel in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Warum das Holz brannte ist noch unklar. Offenbar hatten Unbekannte den Stapel angezündet. Die Polizei ermittelt.