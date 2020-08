Vermutlich ein Blitzschlag hat am Samstagmorgen in Bad Boll den Dachstuhl eines Hauses in Brand gesetzt. Zeugen berichteten, einen Knall gehört und Funken an der Dachleitung gesehen zu haben. Durch das Feuer wurde niemand verletzt, aber es entstand ein Schaden von rund 300 000 Euro an dem Haus in der Hauptstraße.

Bei der Überprüfung der gemeldeten Personen stellte sich heraus, dass ein Bewohner fehlte. Die Feuerwehr öffnete dessen Wohnung, fand aber niemanden darin. Der Brand war gegen 5.20 Uhr an dem Dachstuhl des Hauses ausgebrochen.