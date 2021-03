Gegen 9.30 Uhr brannte es am Samstag in einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße in Uhingen. Die zum Brand gerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Nach erstem Erkenntnisstand der Feuerwehr, entstanden die Flammen weil die Hitze eines Backofens die Dämmung des Gebäudes in Brand setzte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.