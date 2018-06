Deggingen Festnahme nach Streit in Deggingen

Festnahme nach Streit in Deggingen

Deggingen / Ilja Siegemund

Eine Frau ruft die Polizei, weil ihr Ex-Freund vor dem Haus randaliert. Er muss mit auf die Dienststelle.

Aufsehen hat am Montagmorgen eine Festnahme in Deggingen erregt: Anwohner der Nordalbstraße sahen, wie Polizisten einem Mann gegen 4 Uhr morgens Handschellen angelegt haben. Handelt es sich um einen Einbrecher? Dies fragten sich einige Degginger, die den Einsatz beobachtet hatten. Auch im Ort machte die Nachricht schnell die Runde. Gerüchte mit der Festnahme von mutmaßlichen Einbrechern vor wenigen Wochen in Bad Überkingen kursierten durch den Ort.

Doch die Polizei kann Entwarnung geben. Vor dem Einsatz hatte eine Frau die Beamten gerufen, weil ihr Ex-Freund vor der Wohnung randalieren würde. Also fuhren die Beamten hin und nahmen ihn auf die Dienststelle mit, teilt eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums auf Nachfrage mit. Nachdem seine Personalien aufgenommen wurden, konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Obwohl keine Straftat vorlag, laufen die Ermittlungen.