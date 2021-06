Laut Polizei steckte der 41-jährige Täter zur Mittagszeit in einem Geschäft im Apostelhof eine Getränkedose in seinen Rucksack und flüchtete. Ein Zeuge hat ihn verfolgt. In der Lange Straße habe der 41-Jährige gestoppt und den Zeugen mit einem Teppichmesser bedroht. Kurz danach händigte er aber dem Zeugen das Diebesgut aus und rannte weg. Die Polizei nahm den 41-Jährigen kurz darauf fest.