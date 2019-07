Die Polizei hat am Freitag in Albershausen einen 63-Jährigen festgenommen. Zuvor hatte er sich in einem Zimmer verbarrikadiert und gedroht, sich etwas anzutun.

Der Mann sollte eine Strafe bezahlen, hatte dies aber bislang nicht getan. Deswegen bestand gegen ihn ein Haftbefehl. Wie die Polizei berichtet, suchten die Beamten den Mann gegen 7.30 Uhr zuhause auf. Er flüchtete in ein Zimmer und drohte damit, sich verletzen zu wollen. Da die Polizisten erfolglos versuchten ihn zu überzeugen, aufzugeben, riefen sie Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz. Zusammen gelang es ihnen, den 63-Jährigen festzunehmen. Sie brachten ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

